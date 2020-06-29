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Новости мираОбщество

Минпросвещения намерено протестировать дистанционное обучение

7info7
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C 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года в 14 регионах России планируется масштабная цифровизация школ.

В качестве пилотных выбраны следующие регионы: Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область-Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В школах регионов, вошедших в перечень, планируется создание особенного софта, который будет способен бесперебойно обеспечивать систему видеотрансляций, используемых, в том числе в дистанционном формате. Непременным условием при этом является обеспечение школ высокоскоростным интернетом — не менее 100 Мб/с — для городской местности и не менее 50 Мб/с — для сельской местности.

Кроме того будут созданы новые образовательные сервисы, наполненные содержательными материалами по предметам, усовершенствованы системы видеонаблюдения, введена федеральная государственная информационная система «Моя школа», — пишет Информационное агентство «Znak».

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