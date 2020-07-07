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В России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями, сообщили «Известиям» источники, близкие к разработке инициативы. Минпромторг готовит законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в ведомстве, при реализации новой нормы каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности с учетом его конкретных особенностей, например, социально-экономического положения, уровня развития торговли и общественного питания, а также обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Как сообщили в пресс-службе Минпроторга, законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит в Госдуму.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Под градусником: Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

https://iz.ru/1032056/natalia-bashlykova/pod-gradusom-alkogol-razreshat-prodavat-riadom-s-meduchrezhdeniiami