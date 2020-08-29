Минивен протаранил фуру в Петербурге: погибли двое

28 августа, в вечернее время суток, на территории Московского района Санкт-Петербурга минивен протаранил фуру. Инцидент закончился гибелью двух человек, сообщает 78.

При просмотре видео с моментом происшествия, можно заметить, что белый минивен японского производства на скорости влетел в заднюю часть большегруза. В результате аварии передняя часть минивена оказалась разбитой вдребезги.

Из салона белого «японца» достали трупы двух человек. Уточняется, что один из погибших является правоохранителем. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются детали произошедшего.