Минэкономразвития представило рейтинг наиболее востребованных профессий

По результатам анализа вакансий на май 2020 года самой востребованной профессией является профессия врача. Об этом говорится в рейтинге Минэкономразвития, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Также в тройку наиболее востребованных вошли грузчики и программисты.

В топ-50 также оказались SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.

Наибольшим спросом сегодня пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий), а из-за коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники, отметили в Минэкономразвития.

Замыкают рейтинг автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных, а также продуктологи.

Сохраняется тренд на удаленных сотрудников — около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на дистанционную занятость и готовы рассматривать такую опцию в будущем.

Подробнее — в материале «Известий»: Топ-кадр: Минэк назвал 50 самых востребованных профессий

