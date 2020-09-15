Михаил Боярский упал в обморок и ударился головой об стену прямо перед вакцинацией

Во вторник, 15 сентября, 70-летний Михаил Боярский упал в обморок в кабинете врача перед прививкой от гриппа, сообщает газета «Комсомольская правда».

Народный артист РФ пришел в городскую поликлинику №39, чтобы привиться от гриппа. Перед вакцинацией необходимо было пройти осмотр у врача. По предварительным данным, специалист исследовал лимфоузлы Боярского, надавил на область и певец повалился на доктора, свалившись со стула и ударившись о стену.

В кабинет тут же забежала главврач, а через пару минут сообщила, что ничего страшного не произошло. Вероятней всего, у артиста был скачок давления.

После случившегося Боярский все равно решил привиться.