На главную Новости мира Михаил Боярский снова нарушает: Жители Петербурга возмущены
Новости мираОбществоПроисшествия

Михаил Боярский снова нарушает: Жители Петербурга возмущены

Известный артист Михаил Боярский снова расстроил общественность своим поведением на дороге. Дело в том, что знаменитый петербуржец опять нагло припарковал свою машину вне правил.

В Сети появились фотографии, на которых Mercedes Боярского располагается на набережной реки Мойки в Северной столице с явным нарушением ПДД. 20 октября очевидцы сфотографировали автомобиль звезды неподалеку от его дома. Внедорожник стоял частично на тротуаре, предназначенном для пешеходов.

22 октября был сделан снимок, на котором видно, что иномарка оставлена под знаком «Остановка запрещена». Сам Боярский пока что ситуацию никак не прокомментировал. А вот в Сети люди уже выразили недовольство хамским поведением питерского актера, сообщает телеканал Звезда.

Фото: Фонтанка ру

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Эксперты рассказали о возвращении россиян к сберегательной модели поведения

Пожилой мужчина пострадал при ДТП в Марий Эл

Туристки из Омска судятся из-за испорченного отдыха в Италии