Мигрант зарезал мужчину на стройке и свалил вину на арматуру

Возбуждено уголовное дело против 46-летнего рабочего из Узбекистана, который подозревается в убийстве коллеги, пишет портал «Регион Online».

Трагедия с мужчиной случилась полуночи 2 ноября на стройке на Среднерогатской улице в Петербурге. Он стал жертвой убийства.

Сначала в полицию сообщили, что 41-летний рабочий погиб в результате падения на арматуру. Его тело нашли в бытовке. На трупе было проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

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Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. По предварительной версии, мигрант порезал соотечественника ножом во время пьяной ссоры и хотел выдать преступление за несчастный случай.