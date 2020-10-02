Мигрант втянул в занятия проституцией 15-летнюю школьницу

Сотрудникам полиции удалось прекратить деятельность притона, где сексуальные услуги оказывала несовершеннолетняя школьниц в Москве, передает телеканал РЕН ТВ.

Жители многоэтажки, страдавшие от стонов и криков из-за стены, обнаружили, что притон стала посещать несовершеннолетняя девочка. Они сообщили об этом в полицию.

В квартире, где находился притон, задержали 27-летнего уроженца Узбекистана. Организатор притона обманным путем втянул в занятия проституцией 15-летнюю школьницу.

Сообщается, что злоумышленник принуждал школьницу заниматься проституцией в течение месяца. Кроме того, сам мигрант несколько раз вступал с ней в интимную связь. Возбуждено уголовное дело.