Мигрант убил мать и дочь в Краснодаре

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В Краснодаре осудят 43-летнего уроженца Таджикистана. Он убил мать и дочь 30 сентября 2019 года.

Все произошло, когда мужчина был в гостях у убитых. Собравшиеся устроили застолье с алкогольными напитками. Мигрант пил с 70-летней женщиной. В это время пришла 47-летняя дочь пенсионерки. Началась ссора, которая закончилась тем, что мужчина убил пожилую женщину ножом. Потом он нанес 12 ранений дочери старушки.

Теперь мигрант будет осужден. Об этом сообщает РИА «Регион online».