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Метод микроскопии в современной стоматологии для детей и взрослых

7info

Современная стоматология использует множество инновационных методик, с помощью которых осуществляется безболезненное и эффективное лечение зубов и дёсен у пациентов любых возрастов. В частности, чтобы стоматолог в мельчайших деталях рассмотрел корневые каналы в ходе их лечения и пломбирования, используются современные методики микроскопического обследования и диагностики.

Суть лечения зубов под микроскопом

Технология микроскопии нашла широкое применение в инновационной стоматологии – как в нашей стране, так и за рубежом. Стоматология в Киеве Lumident стала одной из первых столичных клиник, использующих инновационное микроскопическое оборудование для чёткого рассмотрения мельчайших каналов, пломб и других элементов зуба. С помощью специального стоматологического микроскопа осуществляется эффективное высокоточное лечение зубных каналов, обновление пломб, подготовка к установке зубных коронок, виниров и протезов. Только благодаря технологии микроскопии стоматологическая клиника может обеспечить ювелирно точное обнаружение повреждённых зубных каналов, а также других мельчайших повреждений зубов. При этом цена стоматологии с использование данного высокоэффективного метода остаётся доступной каждому. Демократичная цена лечения зубов под микроскопом делает данную услугу востребованной и популярной, особенно, если учесть, что это единственная технология для высокоточной диагностики и точечного эффективного лечения корневых каналов зубов.

Предотвращение ошибок при лечении

Когда речь идёт о пломбировании, протезировании и других стоматологических манипуляциях, требующих ювелирной точности, без современной оптической техники практически не обойтись. При этом важно использовать стоматологический микроскоп нового поколения, который обеспечивает самую высокую степень увеличения изображения и позволяет пристально рассмотреть количество, места расположения даже самых мелких зубных каналов. Прежде всего, использование такого современного оптического оборудования в стоматологии позволяет избежать ошибок и имеет следующие преимущества:

правильная постановка диагноза;
точное определение расположения нездоровых каналов;
выявление ошибок лечения у других дантистов;
ювелирное пломбирование и другие манипуляции.

Высокоточное профессиональное лечение болезней зубных каналов у детей и взрослых с помощью стоматологического микроскопа является не только высокоэффективным, но и абсолютно комфортным и безболезненным. Пациенты не ощущают никакого дискомфорта ни во время процедуры, ни после.

Современные технологии лечения и протезирования зубов под микроскопом подробно описаны на сайте клиники Люми-Дент lumident.kiev.ua, где можно не только узнать об особенностях новейшей процедуры, но и записаться на первичную консультацию к опытному дантисту в любой удобный день. Бесплатная консультация стоматолога поможет определиться с конкретными стоматологическими манипуляциями и способами лечения, в том числе, при необходимости с использованием стоматологического микроскопа самого последнего поколения.

Врач стоматолог клиники Люми-Дент, Андрущенко Дарина Евгеньевна

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

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