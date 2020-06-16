Медведица избила лопатой мужчину в Хабаровском крае

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Медведица нанесла удар лопатой мужчине, который собирал папоротник. Инцидент случился на территории Хабаровского края.

В Николаевском районе мужчина отправился собирать папоротник. Он двигался пот лесу вдоль линии электропередач. Внезапно он встретился с медведицей. Хищница была не одна: с ней были медвежата. Животное накинулось на сборщика растений, вырвало у него из рук лопату. Затем медведица нанесла удар мужчине.

Травма от нападения оказалась несерьезной. Потерпевший сумел сам доехать до Николаевска-на-Амуре. Там он пошел в больницу, ему помогли врачи, пишет РЕН ТВ.