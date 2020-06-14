Медведь пообедал во дворе жилого дома и стал звездой Сети

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Взрослый медведь нагрянул в гости к жителям Бодайбинского района Иркутской области. Он пришел во двор жилого дома, чтобы найти еду.

Придя к людям, медведь, не обращая внимание на свору собак вокруг, добрался до еды в баке и стал употреблять ее. Его выходку засняли на видео.

Отметим, что у «главного героя» имелись и свидетели в виде неосторожных людей: они подошли близко к медведю и наблюдали за его поведением. Однако даже на них хищник внимания не обращал, занимаясь своим делом, пишут Вести.