Медик объяснил, кому нельзя мыться холодной водой

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Дерматолог Екатерина Мокина объяснила, кому не нужно мыться в холодной воде. Кроме того, она пояснила, в чем преимущество теплой воды перед холодной.

По словам специалиста, тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, нельзя мыться холодной водой, потому что можно застудить себя. Также это ведет к резкой смене температур, а, значит, и к сужению и резкому расширению сосудов.

«Люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно», — подметила Мокина.

Врач добавила, что моющие средства проявляют свои качества больше в теплой воде, чем в холодной. Холодная вода не может очистить кожу от загрязнений до конца, а также смыть гели, мыло, сообщает Московский комсомолец.