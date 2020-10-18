Мать забила до смерти молотком четырехлетнюю дочь на Урале

Сотрудники СК возбудили уголовное дело против жительницы Кировграда, которая подозревается в убийстве своей четырехлетней дочери. Об этом пишет портал «66.RU».

Мать женщины уточнила, что ее дочь четыре года находилась в декретном отпуске, а до этого работала продавцом. Родственница подозреваемой считает, что «она засиделась дома, и у нее развилась депрессия». При виде машин полиции и скорой помощи ей стало казаться, что «они едут за ней».

По ее мнению, злоумышленница употребила большую дозу успокаивающего. Находясь в неадекватном состоянии, она забила дочь молотком.

Женщина, осознав, что она натворила, попыталась свести счеты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у нее не получилось, так как домой на обед пришел ее сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся

Отметим, что семья на учетах не состояла.