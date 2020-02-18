Мать ударившего учительницу по лицу школьника рассказала об инциденте

Мать школьника из Псковской области, который ударил по лицу учительницу математики, раскрыла подробности случившегося, пишет телеканал «360».
По ее словам, мальчик извинился перед учительницей, и она его простила. Она уточнила, что подросток не проходит лечение в психиатрической клинике.
«Я ребенка своего не оправдываю. Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в интернете», – отметила женщина.
Ранее был опубликован ролик, на котором подросток ударил учительницу во время конфликта в классе.