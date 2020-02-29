Мать убила сына-инвалида за отказ учить математику в Москве

В Москве скончался 9-летний ребенок, в убийстве которого подозревается его 39-летняя мать. Об этом пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел вечером 26 февраля на юго-западе Москвы. По предварительной версии, мальчик отказался учить уроки и заплакал. Женщина не сумела совладать с собой и ударила его кулаком в грудь. Ребенок стал задыхаться и хрипеть. Мать вызвала скорую помощь, однако ее сын скончался до приезда врачей. Вероятно, он умер от остановки сердца.

Отметим, что женщина заявила медикам, что совершит самоубийство из-за убийства сына. Ее увезли в психиатрическую клинику.