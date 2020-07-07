Мать с бутылкой в руках выбросила в окно четырехлетнюю дочь

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В Архангельске 34-летняя мать выбросила из окна своей квартиры четырехлетнюю летнюю дочь. Газете «МК» стали известны подробности случившегося.

Сообщается, что ребенок выпал из окна на первом этаже с высоты двух метров. Ребенок отделался шоком и небольшими травмами, и теперь находится в детской больнице. Как рассказала жительница района, где это случилось, она услышала очень громкий детский крик.

«Навзрыд: «Помогите!» и мужской голос, как потом выяснилось, проходившего мимо окна мужчины: «Стой, стой!», – рассказала она.

Соседка отметила, что мать не вышла к девочке. После того, как потерпевшую увезла скорая помощь, женщина открыла окно и стояла с бутылкой в руках, разговаривая с каким-то мужчиной, который что-то очень яростно пытался ей объяснить.

Выяснилось, что официально женщина не замужем, она мать-одиночка, но у нее есть «гражданский» муж. Также женщина злоупотребляет крепкими напитками, и ее никак не назовешь «примерной матерью».

Предварительно, во время случившегося злоумышленница была пьяна. На время проверки девочку не вернут маме.