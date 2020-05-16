Мать пославшего фото нациста в «Бессмертный полк» назвала сына «больным»

Телеканал РЕН ТВ пообщался с матерью одного из фигурантов уголовного дела о реабилитации нацизма в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк». Злоумышленники загрузили на сайт фотографии нацистских преступников.

Женщина по имени Ольга Медведева рассказала, что в последнее время мужчине было очень тяжело. Ее сын инвалид второй группы, пожизненно. У него две болезни.

«Последнее время он неудовлетворенный жизнью. Он хочет лечь в больницу, но все больницы из-за коронавируса закрыты. Он мне несколько раз писал, что не хочет жить и хочет покончить с собой», – отметила собеседница.