Мать похищенного под Ростовом ребенка рассказала о деталях происшествия

Мать младенца, похищенного из роддома в Сальске (Ростовская область) рассказала детали происшествия. Похитительница забрала ребенка от матери почти у нее на глазах.

В разговоре с сотрудниками РЕН ТВ мать похищенного ребенка призналась, что не могла противостоять случившемуся. Ей казалось, что она была словно под гипнозом.

«Все это звучит очень-очень странно. Получилось так, что женщина ждала до ночи, стучала в окно, просила позвать сестру – якобы у нас родила, в роддоме лежит», –сообщила потерпевшая.

Она спросила у медиков про сестру странной гостьи, но ей сказали, что некой «Алены» в роддоме не было и нет.

«Вечером я встала сходить в туалет, взяла салфетки у пеленального стола, услышала, что он закряхтел. Разворачиваюсь, смотрю – эта женщина у кровати стоит. Я ей говорю: «А как вы тут оказались?». Мы с ней держали зрительный контакт. Она промолчала», – уточнила мать похищенного ребенка.

Далее она описала сам момент страшного похищения, отметив, что догадалась о последствиях появления незнакомки не сразу.

«Я взяла и пошла в туалет. Я не видела, пошла она со мной или не пошла. Я дошла до конца коридора, взялась за дверцу и меня осенило, что она может сделать что-то с ребенком. Я уже вышла, и моя соседка подошла и сказала, что ребенка моего украли. Я была будто под гипнозом», – подчеркнула потерпевшая.