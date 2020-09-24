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Новости мираПроисшествия

Мать избила и обматерила сына в такси в Курске

Никита Брыкин

В Курске водитель такси стал свидетелем ужасающего общения матери с сыном-школьником. Об этом пишет «Лайф», публикуя кадры с места случившегося.

Сообщается, что женщина била ребенка прямо в машине и покрывала матом. При этом она то орала на маленького сына, то на кого-то другого по телефону. Из ее уст звучали угрозы в адрес мальчика.

«Я тебя сейчас забью в этой машине! Зачем я тебя, ублюдка, родила?! Я тебя терпеть не могу!» – заявила женщина.

Причиной вспышки гнева, судя по разговорам женщины, стало то, что мальчик забыл некие документы. Жительницу Курска задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет портал «Kursk.City».

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