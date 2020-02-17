Мать бросила сына в неотапливаемом доме и ушла пьянствовать

Проводится проверка в отношении 37-летней жительницы города Котельниково Волгоградской области, которая оставила 2-летнего ребенка одного в неотапливаемом доме. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу МВД области.

Накануне ребенок попал в реанимационное отделение районной больницы. Ему диагностировали обморожение рук и ног, а также различные заболевания в запущенной форме.

Выяснилось, что 4 февраля мать ребенка оставила его одного в доме и ушла пьянствовать. Женщина в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в полицию. Как стало известно, ее неоднократно судили. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении старшего ребенка.