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Массовое ДТП случилось в Ленобласти

20 августа в Ленинградской области случилось массовое ДТП. Информация об этом появилась на странице паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.

Участниками аварии стали четыре транспортных средства. Они не разъехались у поворота с Московского шоссе на Красный бор. Очевидцы сняли последствия столкновения на видео. При просмотре ролика можно заметить, что в массовом столкновении приняли участие три легковых автомобиля – Таврия, Ford и Chevrolet, а также бензовоз.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Официальной информации относительно инцидента пока что нет. Информация уточняется.

Фото и видео: Антон Дмитриев, ВК

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