Массовая драка в Новосибирске: видео с места событий

Жители Новосибирска рассказали о том, что в городе произошла массовая разборка с применением оружия. Уточняется, что ЧП случилось около самого большого новосибирского рынка Хилокского.

Известно, что в результате массовой драки пострадали люди. Кроме того, ранее появлялись сведения о том, что рядом с Хилокским рынком собиралась толпа в примерно 200 человек. Уточняется, что полицейские арестовали уже свыше 50 участников массовой бойни.

Пользователи соцсетей заявляют, что утром неподалеку от рынка сгорели две машины. Также появилось видео, при просмотре которого видно, как горит Газель. Кроме нее вспыхнула Infinity, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: очевидцы ЧП