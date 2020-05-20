Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

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Вечером на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы произошла драка, в которой приняли участие как минимум семь человек. Об этом пишут «Вести», публикуя видео с места случившегося.

Сообщается, что инцидент произошел на парковке перед авторынком. Сначала мужчины выясняли отношения на кулаках. Затем один из них достал травматический пистолет и начал палить по оппонентам. Один человек получил ранение шеи, второй – руки, еще одного участника стычки задело по касательной.

После этого злоумышленники сели в автомобиль и скрылись. В столице введен план «Перехват».