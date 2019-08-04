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Машина влетела в толпу пешеходов в Петрозаводске

2 августа на территории города Петрозаводска случилось ДТП с участием пешеходов и автомашины. ЧП произошло на Лесном проспекте в тот момент, когда толпа людей стала переходить дорожное полотно по «зебре».

Момент ДТП был заснят камерой видеонаблюдений Сампо.ру. Во время просмотра ролика можно заметить, как несколько молодых людей начинают переходить дорогу по пешеходнику. В момент, когда петрозаводчане доходят до середины дороги, в них влетает автомашина.

Почти все пешеходы успевают отскочить от авто, лишь один из них попадает под колеса транспортного средства. Сообщается, что он получил несерьезные травмы, сообщает КарелИнформ.

Фото: скриншот из видео
Видео: Артем Окунев, Сампо.ру

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