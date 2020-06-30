Машина убила девушку на тротуаре в Егорьевске

- Advertisement -

23-летняя девушка погибла в Егорьевске по вине пьяного автомобилиста. Машина нарушителя на полной скорости вылетела за пределы дорожного полотна и сбила потерпевшую.

Инцидент, который произошел 24 июня и завершился трагедией, засняла камера видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, что машина пьяного водителя сбила девушку и протащила ее метров 20 по тротуару, а затем укатилась в кювет.

В итоге 23-летняя погибла. Водитель был задержан. Ведется расследование по факту случившегося. Местные жители требуют справедливого суда над виновником трагедии, а также опасаются, что он может и вовсе избежать наказания, пишет РЕН ТВ.