Машина с двумя детьми упала в Фонтанку в Петербурге

В Санкт-Петербурге Renault Logan упал в реку Фонтанку. ЧП случилось 16 ноября примерно в 17:35.

По предварительным данным, машина скатилась со спуска к реке и свалилась в водоем на набережной Фонтанки. В момент ЧП в салоне были водитель – мужчина 1963 года рождения, а также дети в возрасте 5 месяцев и 9 лет.

В результате случившегося все потерпевшие серьезных повреждений не получили. Медики диагностировали среднее переохлаждение. При этом, по словам очевидцев, в реку прыгнул один из свидетелей ЧП. Он помог вытащить из воды маленьких пассажиров Рено, сообщает Фонтанка.

Фото: Фонтанка