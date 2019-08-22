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Маршрутка и такси столкнулись на встречке в Петербурге

Очевидцы прислали в паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте информацию о вопиющем дорожном случае. На встречной полосе в Мурино произошло столкновение маршрутки и Яндекс.такси.

Согласно данным свидетелей, ДТП, таксист VW Polo решил объехать затор по встречной полосе и повернуть налево. Однако маневр водителя легковушки оказался сорванным, когда в поворачивающий налево седан сзади влетел маршрутный автобус ПАЗ, который по встречке следовал прямо мимо перекрестка.

В итоге столкнувшиеся ТС перегородили встречную полосу. О пострадавших не сообщается.

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