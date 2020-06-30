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Новости мираОбщество

Маршрутчик снял видео про разбитые дороги в Ярославле

Алексей Агеев
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Водитель маршрутки снял видеоклип об убитых ярославских дорогах. Контент появился в социальных сетях и быстро вызвал резонанс. Нашлось много людей, кому ролик возмущения и ужасов очень понравился.

В своем «творении» маршрутчик показал улицы, на которых ям больше, чем асфальтированных участков. В первую очередь речь шла о проспекте Машиностроителей, по которому водителю приходится ездить изо дня в день, сообщает Московский Комсомолец.

Еще больше красок публикации добавляет тот факт, что в этом году году мэрия Ярославля обещала сделать капитальный ремонт на выше упомянутом проспекте, однако, как говорят местные жители, воз и ныне там.

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