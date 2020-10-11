Маньяк нападал и насиловал пенсионерок в разных регионах России

Суд вынес приговор 51-летнему уроженцу Башкирии, который нападал на пенсионерок в разных регионах страны, пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что в 2018 году мужчина вломился в квартиру 85-летней жительницы Мензелинска и забил женщину кирпичом до смерти. После этого злоумышленник сбежал в Нижегородскую область, где изнасиловал 78-летнюю женщину и избил ее гвоздодером. Потерпевшая выжила и дала точное описание маньяка.

Полиция начала разыскивать мужчину в марте 2019 года. Как оказалось, он неоднократно судим за грабеж и изнасилование.

Отметим, что насильника и убийцу приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему предстоит выплатить миллион рублей компенсации семье погибшей женщины.