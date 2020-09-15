Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Одним из целевых показателей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а именно, федпроекта по вовлечению в предпринимательство, станет рост доли МСП,которые используют Систему быстрых платежей Банка России. Об этом говорится в материалах к нацпроекту, которые есть в распоряжении «Известий».

Предполагается, что малые фирмы начнут принимать оплату по QR-коду с комиссией не более 1%, что станет альтернативой классическому эквайрингу. При этом системно значимые банки дадут компаниям МСП доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го.

Уровень тарифов в СПБ для торговых предприятий составляет не более 0,4–0,7 % от суммы платежа в зависимости от вида деятельности. Это в 2–2,5 раза ниже, чем средний уровень эквайринговых ставок, сообщили «Известиям» в ЦБ. Кроме того, в последнее время оплата товаров через СБП активно набирает популярность: сегодня такой сервис оказывают порядка 37 тыс компаний и ИП.

Впрочем, внедрение QR-кодов не повлияет на возможность оплаты картами, ведь это один из самых распространенных инструментов сегодня, отметили в ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт.