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Магнитогорский священник посоветовал девушке «остудить пукан»

Священник из Магнитогорской епархии отец Дионисий Васецкий дал очень грубый совет девушке, которая высказала свое возмущение после того, как служитель церкви ударил сотрудницу храма, сообщает Москва24.

Беседа Дионисия и оскорбленной девушки состоялась в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что священник написал пост, в котором призвал собеседницу «остудить свой пукан, иначе треснет». Известно, что на данный момент комментарий магнитогорского священнослужителя уже удалили.

По сообщению Секретаря епархии иерея Льва Баклицкого, теперь Дионисия Васецкого вместе с несколькими другими священниками переведен для служения в Казань. Отметим, что данный неприятный инцидент не является первым, в котором поучаствовал отец Дионисий. В конце 2018 года мужчина обругал и ударил несколько раз помощницу руководителя отдела по церковной благотворительности Магнитогорской епархии.

Фото: vk.com/mgeparhia

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