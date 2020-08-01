Любовь Толкалина предстала в образе голой Русалочки

Известная российская актриса Любовь Толкалина не устаёт радовать поклонников откровенными фотографиями. Недавно звезда снова предстала перед фанатами обнаженной.

Пикантную фотосессию Любовь устроила в Крыму, там она проводит свой отпуск. Фотографом выступила подруга актрисы Наталья Харитонова.

Чтобы сфотографироваться, Толкалина спряталась среди камней, сняла купальник и позировала обнаженной, прикрывая грудь ракушками. Свой образ она связала с образом популярной сказочной героини Русалочки, сообщает Лайф.

Откровенные фото были опубликованы в Инстаграме. Они привлекли много внимания со стороны подписчиков.