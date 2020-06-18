Ливень затопил «Леруа Мерлен» в Петербурге

-

Сильнейший ливень с градом обрушился на Санкт-Петербург. В результате нашествия непогоды затопило один из магазинов «Леруа Мерлен».

Местный житель, пришедший за покупками в гипермаркет, заснял последствия на видео. Он отметил, что магазин «немножечко затонул».

При просмотре видео можно заметить, как вода проникла в магазин. В итоге покупатели ходили не по сухому полу, а по огромной луже, сообщает РЕН ТВ.