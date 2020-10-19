Лихач под наркотиками задавил ребенка в Москве

В тюрьму попал известный спортсмен-саблист, чемпион России по фехтованию Роман Рыбаков, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и насмерть сбил подростка. Об этом пишет «МК».

Ужасная авария произошла 8 апреля 2019 года на 11-м километре МКАД. Сообщается, что 36-летний водитель ехал на работу на своей автомашине «Хонда Аккорд». В попытке обогнать грузовой тягач он заехал на островок безопасности, где находился 14-летний велосипедист. Удар был настолько сильным, что подросток скончался на месте ДТП.

У мужчины в крови нашли наркотики – в концентрации более 190 нг/мл. Саблист категорически отрицал увлечение марихуаной, но вспомнил, что за три дня до ДТП курил кальян.

Отметим, что мужчину приговорили к 3,5 годам колонии-поселения с запретом на управление транспортным средством в течение трех лет.