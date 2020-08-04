ЛГБТ-блогера нашли задушенным в квартире друга в Петербурге

В квартире на улице Маршала Казакова в Петербурге былой найдено тело 22-летнего ЛГБТ-блогера сети TikTok, пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, тело нашел хозяин жилища, который и сообщил о случившемся в полицию. Вероятно, парень скончался от удушения. Приятель погибшего задержан.

Отмечается, что 22-летний парень из Таджикистана заявлял в Сети о своей нетрадиционной ориентации. В своих роликах он показывал полуобнаженные танцы, рассказывал о «своем типаже мужчин».