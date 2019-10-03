Lexus протаранил автозак в Петрозаводске: видео

3 октября в Петрозаводске случилось ДТП с участием автозака и иномарки. Грузовая машина для перевозки заключенных и японский седан Lexus не смогли разъехаться на перекрестке улицы Правды и проспекта Карла Маркса.

Авария произошла примерно в 14:40, когда полицейский грузовик ГАЗ объезжал стоявшие на светофоре машины по встречке. А зеленый Lexus ехал навстречу грузовику. Водитель иномарки не успел затормозить и не ушел от столкновения.

Момент ДТП был заснят видеокамерами. На них видно, как машины ударяются вскользь. При этом у иномарки срабатывают подушки безопасности. Хотя машины получили серьезные механические повреждения, о травмированных не сообщается. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Столица на Онего.

Фото: соцсети