На главную Новости мира Lexus протаранил автозак в Петрозаводске: видео
Новости мираПроисшествия

Lexus протаранил автозак в Петрозаводске: видео

3 октября в Петрозаводске случилось ДТП с участием автозака и иномарки. Грузовая машина для перевозки заключенных и японский седан Lexus не смогли разъехаться на перекрестке улицы Правды и проспекта Карла Маркса.

Авария произошла примерно в 14:40, когда полицейский грузовик ГАЗ объезжал стоявшие на светофоре машины по встречке. А зеленый Lexus ехал навстречу грузовику. Водитель иномарки не успел затормозить и не ушел от столкновения.

Момент ДТП был заснят видеокамерами. На них видно, как машины ударяются вскользь. При этом у иномарки срабатывают подушки безопасности. Хотя машины получили серьезные механические повреждения, о травмированных не сообщается. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Столица на Онего.

Фото: соцсети

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Мордовии уголовника осудят за распространение детского порно

В Сети появились фото нового Opel Astra

Бизнесмены попросили субсидировать кредиты на строительство отелей