Лекарства в России подорожали на 8-24%

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики.

На этом фоне значительно увеличилась выручка аптек. В I полугодии они продали лекарств 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период год назад. В натуральном выражении продажи лекарств в январе-июне оцениваются в 2,6 млрд упаковок. Это только на 3,1% больше, чем в I полугодии 2019 года. Такую разницу в приросте показателей может обеспечивать увеличение цен на лекарства или смещение спроса в сторону упаковок большего объема.

«Здесь мы видим последствия снижения курса рубля и влияние пандемии, рост спроса на средства защиты и профилактики. Но есть и другие причины. Это фактор возникшей у потребителей паники, ажиотажного спроса и закупок впрок», — пояснил «Известиям» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Пик продаж в аптеках за прошедшую часть года пришелся на март. Тогда россияне купили лекарств на рекордные 127,2 млрд рублей.

Подробности в материале «Известий»: Ценный сбор: выручка аптек в первом полугодии выросла на 14%

