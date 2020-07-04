Лазерное шоу со свастикой и Гитлером показали в Челябинске

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Скандальное лазерное шоу продемонстрировали жителям Челябинска, когда городу присвоили звание «Город трудовой доблести». На фасад главного корпуса Южно-Уральского государственного университета спроецировали свастику и изображение лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, сообщает РЕН ТВ.

Такое шоу вызвало огромный резонанс в городе. Местные жители возмутились увиденным. У людей появились вопросы к мэрии. Гнев челябинцев был выражен в социальных сетях.

«Администрация, вы считаете такое шоу нормальным?», «Свастика! Вы рухнули?» – заявили люди.

Представители администрации ответили, что основная тема лазерного шоу – победа в Великой Отечественной войне. Шоу не удалось провести к 9 мая, поэтому его продемонстрировали в другой праздничный день.

«Люди же не возмущаются, когда свастика появляется в художественных фильмах о войне. В данном случае эпизод вырван из контекста, эту свастику через секунду разбивают наши войска», – объяснил ситуацию глава управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.