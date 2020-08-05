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Новости мираПроисшествия

Куриный помет «поглотил» мужчину вместе с трактором в Нижегородской области

Иван Федоров

Тракторист утонул в огромной яме, наполненной куриным пометом вместе с трактором. Инцидент случился на территории Нижегородской области.

73-летний мужчина на тракторе отправился за грибами в Павловский район региона. Однако он домой уже не вернулся. Дело в том, что около дороги, по которой следовал тракторист, птицефабрика организовала отстойник для отходов из курятников. Водитель трактора решил сократить дорогу через поле, а оказался в жидкой ловушке из куриного помета.

Трактор и его шофер мгновенно провалились в наполненную жидкими отходами яму. Пропавшего долго искали, но потом по следам шин транспортного средства удалось догадаться, что трактор и его владелец провалились в яму с пометом.

Оттуда трактор решили достать краном. Однако сделать это получилось лишь после нескольких попыток. Еще сложнее оказалось отыскать тело пропавшего мужчины. Во время транспортировки трактора труп вывалился из кабины и снова утонул в курином помете. Лишь после долгих поисков тело достали и обмыли. Ведется расследование по факту случившегося, сообщает Кстати.

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