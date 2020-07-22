«Кровавый отчим» в Татарстане убил всю свою семью

В Татарстане суд вынес приговор 42-летнему Айнуру Харисову, которого признали вменяемым и виновным в убийстве двух и более лиц, совершенных с особой жестокостью. Об этом пишет портал «Kazan First».
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина из Менделеевска жестоко расправился со своим 2-годовалым сыном, 19-летним пасынком, который пытался его остановить, и гражданской женой.
Сообщается, что 12-летнему мальчику удалось спастись. Несмотря на четыре ножевых ранения, он выпрыгнул из окна и убежал в ближайший магазин.
Как стало известно, злоумышленник заподозрил жену в измене, после чего решил пойти на убийство.
Отметим, что мужчине дали пожизненный срок. Наказание Харисов будет отбывать в исправительной колонии особого режима.
Также виновный будет должен возместить моральный ущерб матери гражданской жены и травмированному пасынку.
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