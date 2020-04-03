Кошка заболела коронавирусом в Гонконге

Кошка заразилась COVID-19 от человека в Гонконге. Про это рассказали сотрудники Всемирной организации по охране здоровья животных.

Уточняется, что животное попало на карантин 30 марта 2020 года, в то время, когда ее хозяин был доставлен в больницу с признаками заражения коронавирусом. Специалисты взяли анализу ы кошки, которые оказались положительными. Однако никаких признаков заболевания эксперты у питомца не обнаружили.

Представители Всемирной организации по охране здоровья животных заявили, что домашние питомцы, проживающие у людей с подтвержденным COVID-19, будут отправляться на карантин и находиться под наблюдением ветеринаров две недели, сообщает РЕН ТВ.