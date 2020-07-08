Среда, 8 июля, 2020
29.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Коронавирус подстегнул продажу велосипедов в мире

7info 2
- Advertisement -

Пандемия коронавируса спровоцировала глобальный спрос на велосипеды, свидетельствуют данные о продажах в разных странах мира.

«Мы общаемся со многими веломагазинами, и они отмечают, что у них разобрали почти все прежние поставки. Сейчас даже наблюдаются сложности с новыми партиями, поскольку производители велосипедов не были готовы к такому спросу во всем мире», — признал в беседе с «Известиями» представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов.

По его словам, основной причиной роста спроса стал страх заразиться, поскольку в России большая часть людей ездит на общественном, а не личном транспорте.
По данным исследовательской компании NPD Group, в США уже в апреле продажи традиционных велосипедов, а также запчастей к ним, шлемов и других велоаксессуаров выросли сразу на 75% по сравнению с этим месяцем в прошлом году. А в Великобритании рост спроса на велосипеды составил в апреле 60%. Как пояснили «Известиям» в Велосипедной ассоциации Великобритании, во многом подстегнуть продажи помогло умелое лоббирование — усилиями этой структуры веломагазины были признаны важным бизнесом, которому позволили оставить свои двери отрытыми даже в эпидемию.

Голландский производитель электронных велосипедов VanMoof, поставляющий свой товар в два десятка стран, зафиксировал глобальный рост спроса в период с апреля по июнь сразу на 379%, рассказал «Известиям» представитель компании Барри Брекен.
Многократный рост был также зафиксирован в других странах Европы. По данным компании AliExpress, в июне велопродажи через интернет выросли в Италии в восемь раз, а в Испании увеличились пятикратно по сравнению с первым летним месяцем прошлого года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Покатило: пандемия подхлестнула спрос на велосипеды

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяВ Рязани обустраивают площадку для выгула собак
Следующая статьяУченые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 38 случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный  оперативный штаб.  В целом по России за...
Узнать больше

Сахарная вата и квас из бочки: стоит ли покупать на улице и давать детям?

Новости мира
Хиты летнего ассортимента уличной торговли – сахарная вата и бочковой квас. Какие требования предъявляются к этим продуктам, учитывая, что торгуют ими в...
Узнать больше

Рязанка с тремя детьми устроила пикет у правительства

Новости Рязани
Утром в среду, 8 июля, жительница Рязани вышла на одиночный пикет в к зданию правительства Рязанской области.  Женщина –...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Роспотребнадзор рассказал, почему рязанские детсады не откроют на третьем этапе снятия ограничений

Новости Рязани
В ведомстве подтвердили, что ранее действительно планировалось полностью возобновить работу детсадов на третьем этапе, но был учтён негативный опыт других регионов.
Узнать больше

В Рязани состоится концерт к Дню семьи, любви и верности

Новости Рязани
8 июля отмечается в День семьи, любви и верности. В Рязанской области в честь этого праздника подготовили праздничный онлайн-концерт.
Узнать больше

В среду в Рязани вновь ожидается жара

Новости Рязани
Метеорологи прогнозируют переменную облачность, днём местами ожидаются кратковременные дожди. Возможны гроза и град в отдельных районах.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+