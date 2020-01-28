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Контрактник сбежал к матери из-за побоев и вымогательств в Забайкалье

Борзинский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, который края сбежал из части к матери. Об этом пишет портал «Чита.Ру».

Сообщается, что молодой человек сделал это из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, он не прибыл на службу. Мужчина заявил л написать заявление о переводе в другую воинскую часть.

Отметим, что его приговорили к ограничению по военной службе на срок один год с удержанием из его денежного довольствия 10% в доход государства.

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