Конор Макгрегор пожелал удачи на выборах пермскому губернатору

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор записал видео, где желает удачи на выборах Врио губернатора Дмитрию Махонину, сообщает Mash.
Напомним, выбора губерантора Пермского края пройдут 13 сентября 2020 года.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор записал видео, где желает удачи на выборах Врио губернатора Дмитрию Махонину, сообщает Mash.
Напомним, выбора губерантора Пермского края пройдут 13 сентября 2020 года.
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