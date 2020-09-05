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Новости мираОбщество

Конор Макгрегор пожелал удачи на выборах пермскому губернатору

Иван Федоров
Стоп-кадр видео Mash

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор записал видео, где желает удачи на выборах Врио губернатора Дмитрию Махонину, сообщает Mash. 

Мой хороший друг Артем рассказал мне все о выдающейся работе, которую ты делаешь в Пермском крае. И я знаю, что люди будут в хороших руках при таком руководителе, — говорит известный ирландский боец. 

Напомним, выбора губерантора Пермского края пройдут 13 сентября 2020 года.

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