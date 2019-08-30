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Концерн Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер

Немецкий автопроизводитель Volkswagen обещает выпустить новый кроссовер. Автогигант представит машину в стиле купе, которая носит имя Volkswagen New Urban Coupe.

Когда автомобиль пойдет в серию, он получит название VW T-Sport. Дизайн купе-кроссовера разрабатывали сотрудники немецкого концерна в Бразилии. Также сообщается, что новая модель будет глобальной (продажи будут осуществляться и в Европе, и в Америке).

По имеющимся данным, новинка получит 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей в 117 лошадиных сил. Кроме того, кроссовер обзаведется литровым турбированным движком на 116 л.с. В качестве трансмиссии будут предложены и МКПП, и АКПП, сообщает Русаргумент.

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