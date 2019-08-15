Компания Opel вывела на тесты новый большой кроссовер

Инженеры бренда Opel/Vauxhall подготавливают к дебюту новый 7-местный кроссовер. Данная модель будет на ступень выше, чем Grandland X. Название машина пока не получила. Недавно ее заметили во время прохождения тестовых испытаний.

Отметим, что внешний вид новинки станет совершенно другим: решетка радиатора стала очень большой, выросли также и воздухозаборники, а головная оптика наоборот стала узкой. Сзади разместились фонари, как у моделей марки Buick, спойлер и раздвоенные выхлопные патрубки.

Согласно предположениям, новый внедорожник Opel соберет на базе EMP2 от Peugeot 5008. Под капотом новинки будут устанавливаться бензиновые (1,2 л на 130 л.с. и 1,6 л на 165 л.с.) моторы и дизели на 100 и 180 л.с. При этом машина может остаться без полного привода, сообщают Автоновости дня.

Фото: CarsCoops.com