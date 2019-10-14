Компания Morris Commercial собирается возродить марку Morris

В Великобритании недавно созданная фирма Morris Commercial собирается возродить забытую всеми марку Morris. Уже опубликованы тизерные изображения фургона Morris JE.

Новинка разработана в стилистике классического грузовичка Morris J-Type. Такой автомобиль производился в 1949-1961 годах. Отмечается, что у новейшего фургона будет электропривод.

При этом технически машина будет оснащена очень хорошо и с использованием современных технологий. Первый прототип фургона появится в конце осеннего периода, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю