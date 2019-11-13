Компания Honor представила смартфон с ночным режимом на «фронталке»

Компания Honor представила новый смартфон. Он называется Honor 20S и имеет в своем арсенале спецрежим для ночной съемки селфи. Изобретение помогает сделать качественные изображения даже тогда, когда света очень мало.

Сейчас «фронталка» у 20S может распознать 8 видов сценариев в кадре. При этом основная камера является тройной (модули на 48,8 и 2 МП) и умеет «понимать» 22 категории. Экран новинки безрамочный FHD, диагональ которого равняется 6,15 дюйма. 20S оснащен 6 ГБ ОЗУ и 128 гигабайт ПЗУ. За длительность работы отвечает аккумулятор на 3340 мА/ч. Также телефон поддерживает функцию быстрой зарядки HONOR SuperCharge 18 Вт.

«Сердцем» смартфона является 8-ядерный Kirin 710. Им управляет ОС EMUI 9.0 (на базе Android 9.0) с оболочкой Magic UI 2.1.0. 20S поддерживает две симки, у него есть сканер отпечатков пальцев, а также NFC. На территорию РФ Honor 20S приедет 15 ноября. Его будут продавать за 21 990 рублей, сообщает it-world.