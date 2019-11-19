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Компания Apple выпустила iOS 13.2.3

Американская компания Apple опять выпустила обновление для операционной системы. Новый апдейт называется iOS 13.2.3 и исправляет множество ошибок системы.

Во-первых, с установкой 13.2.3 стал стабильно работать системный поиск по почте, заметкам и файлам. Во-вторых, теперь вложения стали отображаться в окне сведений о сообщениях. В-третьих, приложения могут без помех «грузить» контент в фоновом режиме. Разработчики исправили ошибку, мешавшую загрузить новые сообщения в приложении «Почта».

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Вес нового обновления составляет примерно 106 Мб. Установить iOS 13.2.3 можно по «воздуху» через настройки iPhone, сообщает The Geek.

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